Governo reage após abandono e libera R$104,7 milhões para ponte no Rio Jequitinhonha Foto: ReproduçãoA ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no km 661 da BR-101, em Itapebi, no... Taktá|Do R7 24/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h38 )

Foto: ReproduçãoA ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no km 661 da BR-101, em Itapebi, no sul da Bahia, finalmente receberá obras emergenciais. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24), em reunião virtual entre o governador Jerônimo Rodrigues e os ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Casa Civil, Rui Costa. A estrutura, que foi interditada no dia 5 de maio deste ano por risco de colapso, agora contará com investimento de R$ 104,78 milhões para reforço provisório e construção de uma nova ponte.

