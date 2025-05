Governo retira cafés do mercado e alerta para risco à saúde; saiba quais são as marcas Foto: Marcello Casal jr/Agência BrasilO Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emite um novo alerta... Taktá|Do R7 24/05/2025 - 13h16 (Atualizado em 24/05/2025 - 13h16 ) twitter

Foto: Marcello Casal jr/Agência BrasilO Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emite um novo alerta aos consumidores após identificar irregularidades graves em três marcas de café torrado disponíveis no mercado brasileiro. A fiscalização detecta a presença de impurezas e níveis de micotoxinas acima dos limites permitidos pela legislação, tornando os produtos impróprios para o consumo humano.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as marcas afetadas e as medidas que você deve tomar.

