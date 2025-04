Governo Trump ameaça Harvard com corte de bolsas e restrições a estudantes estrangeiros ReproduçãoO Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou, na noite da última quarta-feira (16),... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 17/04/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ReproduçãoO Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou, na noite da última quarta-feira (16), que a Universidade Harvard poderá perder o direito de matricular estudantes estrangeiros caso não atenda às exigências do governo do presidente Donald Trump. Em comunicado, a secretária do Departamento, Kristi Noem, também informou a rescisão de duas bolsas concedidas à universidade, que somam mais de US$ 2,7 milhões. Além disso, foi enviada uma carta a Harvard exigindo informações sobre supostas “atividades ilegais e violentas” envolvendo estudantes estrangeiros. O prazo para resposta é até 30 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação!

Leia Mais em Taktá:

Cinco homens trocam tiros com a Rondesp e morrem na zona rural de Santa Bárbara

Lucas Arcanjo é o goleiro com os melhores números do Brasileirão 2025; confira

Deputado federal Glauber Braga encerra greve de fome após acordo; saiba mais