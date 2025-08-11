Grupo especializado em furtos de luxo é preso em Salvador Foto: Divulgação / PCBA.Cinco integrantes de um grupo especializado em furtos de produtos de grife... Taktá|Do R7 11/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h38 ) twitter

Foto: Divulgação / PCBA.Cinco integrantes de um grupo especializado em furtos de produtos de grife e alto luxo foram presos em flagrante no último sábado (9), durante a Operação Nefertum, realizada pela Polícia Civil da Bahia. O grupo atuava em lojas de cinco estados do Nordeste e realizou uma nova sequência de furtos em três shoppings de Salvador, nas regiões da Barra, Avenida ACM e Tancredo Neves.

