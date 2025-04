Guarda Municipal abre inscrições para curso gratuito de defesa pessoal para mulheres Foto: Secom PMSA Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) está com inscrições abertas para novas... Taktá|Do R7 28/04/2025 - 04h59 (Atualizado em 28/04/2025 - 04h59 ) twitter

Foto: Secom PMSA Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) está com inscrições abertas para novas turmas do curso gratuito de defesa pessoal voltado exclusivamente para mulheres. As aulas serão realizadas em cinco encontros durante o mês de maio, nos dias 5, 7, 9, 13 e 15, sempre das 13h às 17h, na sede da corporação, localizada na Avenida San Martin.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como participar e fortalecer sua segurança e autoestima!

