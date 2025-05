Guarda Municipal reforça patrulhamento no Comércio em horário de pico Foto: Jefferson Peixoto/ Secom PMSA Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador iniciou uma operação de... Taktá|Do R7 09/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Jefferson Peixoto/ Secom PMSA Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador iniciou uma operação de reforço no patrulhamento do bairro do Comércio, com foco no horário de maior circulação de pessoas, entre 16h30 e 18h30. A ação, denominada “Retorno Seguro”, tem como objetivo ampliar a segurança de pedestres e trabalhadores que transitam pela região no fim do expediente.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante iniciativa de segurança!

Leia Mais em Taktá:

Rombo de R$ 2,6 bilhões no Correios! Demonstrações financeiras apontam prejuízo bilionário

Tiroteio em Patamares deixa PM em estado grave e suspeito baleado

Rompimento de adutora alaga rua e invade casas na Boca do Rio, em Salvador