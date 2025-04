Guitarrista dos Titãs, Tony Bellotto faz cirurgia e inicia recuperação; equipe divulga novo boletim Foto: Reprodução/Instagram/Márcia Piovesan Tony Bellotto, guitarrista da banda Titãs, passou por uma cirurgia após ser... Taktá|Do R7 10/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h26 ) twitter

Foto: Reprodução/Instagram/Márcia Piovesan

Tony Bellotto, guitarrista da banda Titãs, passou por uma cirurgia após ser diagnosticado com câncer no pâncreas. O procedimento foi bem-sucedido. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (10) por meio das redes sociais do grupo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a recuperação de Tony Bellotto!

