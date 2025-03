Helicóptero da PM transporta criança ferida em Cairu para hospital em Salvador Foto: DCS PM-BAUma menina de 9 anos foi resgatada de helicóptero pelo Grupamento Aéreo da... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h07 ) twitter

Foto: DCS PM-BAUma menina de 9 anos foi resgatada de helicóptero pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), na noite de quinta-feira (27), após sofrer um acidente no município de Cairu, na região da Costa do Dendê. As informações sobre o caso foram divulgadas pela PM-BA nesta sexta-feira (28).

