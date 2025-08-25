Logo R7.com
Hemoba abre seleção com salários até R$ 6,6 mil na Bahia

Foto: Divulgação/HemobaHemoba doação sangueA Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) abre inscrições para um novo processo seletivo que disponibiliza 199 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 6.697,16, a depender da função escolhida.

