Hemoba abre seleção com salários até R$ 6,6 mil na Bahia
Foto: Divulgação/HemobaHemoba doação sangueA Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) abre inscrições para um novo processo seletivo que disponibiliza 199 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 6.697,16, a depender da função escolhida.
