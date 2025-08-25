Hemoba abre seleção com salários até R$ 6,6 mil na Bahia Foto: Divulgação/HemobaHemoba doação sangueA Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) abre inscrições para... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 05h57 (Atualizado em 25/08/2025 - 05h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hemoba doação sangue Taktá

Foto: Divulgação/HemobaHemoba doação sangueA Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) abre inscrições para um novo processo seletivo que disponibiliza 199 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 6.697,16, a depender da função escolhida.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como se inscrever e as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em Taktá:

Feminicídio com arma de fogo cresce 45% em 2025

Bahia promove Conferência LGBTQIA+ e fortalece direitos da população

Lotes da vacina Excell 10 pode ter provocado a morte de quase 200 animais