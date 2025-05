Histórico! Hugo Calderano leva o Brasil à semifinal do Mundial pela 1ª vez Foto: Luiza Moraes/COBHugo Calderano entrou para a história do esporte brasileiro nesta sexta-feira (23). Ele... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h56 ) twitter

Foto: Luiza Moraes/COBHugo Calderano entrou para a história do esporte brasileiro nesta sexta-feira (23). Ele venceu o sul-coreano An Jaehyoun por 4 a 1 e se tornou o primeiro atleta do país a chegar à semifinal de um Mundial de Tênis de Mesa. O torneio acontece no Qatar.

