Histórico! Hugo Calderano vence Wang Chuqin e chega à final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa Foto: Reprodução/Redes SociaisO brasileiro Hugo Calderano avançou neste sábado (19) à final da Copa do... Taktá|Do R7 19/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 19/04/2025 - 11h26 )

Foto: Reprodução/Redes SociaisO brasileiro Hugo Calderano avançou neste sábado (19) à final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, realizada em Macau, na China. Ele venceu o chinês Wang Chuqin, número 2 do ranking mundial, por 4 sets a 3, com parciais de 14/12, 5/11, 6/11, 7/11, 11/7, 11/5 e 12/10, em partida válida pela semifinal.

