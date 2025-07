Homem acusado de ameaçar ex-companheira é preso com arma e drogas em Feira de Santana Foto: Divulgação / Ascom PCBAUm homem de 30 anos foi preso na manhã desta sexta-feira... Taktá|Do R7 11/07/2025 - 17h39 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h39 ) twitter

Foto: Divulgação / Ascom PCBAUm homem de 30 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (11), no bairro Feira X, em Feira de Santana, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva relacionado a um caso de ameaça no contexto de violência doméstica. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do município.

