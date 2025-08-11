Homem armado com facão invade fórum e provoca destruição; veja onde
Um homem armado com um facão invadiu o Fórum Conselheiro Barros Porto, em Itacaré, na...
Um homem armado com um facão invadiu o Fórum Conselheiro Barros Porto, em Itacaré, na manhã desta segunda-feira (11), e provocou danos em diferentes áreas do prédio. Vidraças, móveis e equipamentos foram quebrados durante a ação. Segundo a Polícia Militar, o suspeito entrou em surto e se trancou na sala do júri, recusando-se a negociar com os agentes. Não houve feridos. Equipes da 72ª Companhia Independente da PM (CIPM) conseguiram contê-lo e conduzir a ocorrência para as providências legais.
