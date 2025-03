Homem arranca silicone de companheira com faca de cozinha e joga pela janela Foto: Reprodução/PMDFhomem arranca silicone de companheiraUm homem foi preso na madrugada deste domingo (30) depois... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

homem arranca silicone de companheira

Foto: Reprodução/PMDFhomem arranca silicone de companheiraUm homem foi preso na madrugada deste domingo (30) depois de agredir violentamente a companheira e arrancar uma prótese de silicone do seio dela usando uma faca de cozinha. O caso ocorreu no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em Taktá:

Polícia troca tiros com suspeitos e apreende submetralhadora no Subúrbio de Salvador

Quanto custou? Cachês do Festival Viva Salvador são divulgados e geram debate

Motorista de ônibus é ferido com golpe de faca na cabeça em Salvador