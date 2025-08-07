Homem desaparece no mar da Bahia ao tentar se agarrar em rochas
Foto: Reprodução / Redes sociais.Um homem desapareceu após ser arrastado pelas ondas na praia de...
Foto: Reprodução / Redes sociais.Um homem desapareceu após ser arrastado pelas ondas na praia de Jauá, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na quarta-feira (6) e foi registrado por uma banhista que estava na areia. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que ele tenta se segurar nas pedras para evitar ser levado pela correnteza, mas acaba escorregando. A identidade da vítima não foi divulgada. Após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas com o uso de drones e motos aquáticas. Até a manhã desta quinta-feira (7), o homem ainda não havia sido localizado.
Foto: Reprodução / Redes sociais.Um homem desapareceu após ser arrastado pelas ondas na praia de Jauá, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na quarta-feira (6) e foi registrado por uma banhista que estava na areia. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que ele tenta se segurar nas pedras para evitar ser levado pela correnteza, mas acaba escorregando. A identidade da vítima não foi divulgada. Após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas com o uso de drones e motos aquáticas. Até a manhã desta quinta-feira (7), o homem ainda não havia sido localizado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico incidente.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico incidente.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: