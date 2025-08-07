Homem desaparece no mar da Bahia ao tentar se agarrar em rochas Foto: Reprodução / Redes sociais.Um homem desapareceu após ser arrastado pelas ondas na praia de... Taktá|Do R7 07/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 07h57 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes sociais.Um homem desapareceu após ser arrastado pelas ondas na praia de Jauá, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na quarta-feira (6) e foi registrado por uma banhista que estava na areia. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que ele tenta se segurar nas pedras para evitar ser levado pela correnteza, mas acaba escorregando. A identidade da vítima não foi divulgada. Após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas com o uso de drones e motos aquáticas. Até a manhã desta quinta-feira (7), o homem ainda não havia sido localizado.

