Homem descumpre medida protetiva e é detido pela polícia Foto: Divulgação/ PCBA.A Polícia Civil prendeu na noite de sexta-feira (8), em Barreiras, um homem... Taktá|Do R7 09/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 19h37 )

Foto: Divulgação/ PCBA.A Polícia Civil prendeu na noite de sexta-feira (8), em Barreiras, um homem de 41 anos acusado de descumprir medida protetiva contra uma mulher de 31 anos. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e pela 1ª Delegacia Territorial, com apoio do CATTI/Oeste, dentro da Operação Esquiva e da campanha Agosto Lilás.

