Homem descumpre medida protetiva e é detido pela polícia

Foto: Divulgação/ PCBA.A Polícia Civil prendeu na noite de sexta-feira (8), em Barreiras, um homem...

Foto: Divulgação/ PCBA.A Polícia Civil prendeu na noite de sexta-feira (8), em Barreiras, um homem de 41 anos acusado de descumprir medida protetiva contra uma mulher de 31 anos. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e pela 1ª Delegacia Territorial, com apoio do CATTI/Oeste, dentro da Operação Esquiva e da campanha Agosto Lilás.

