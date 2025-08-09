Homem descumpre medida protetiva e é detido pela polícia
Foto: Divulgação/ PCBA.A Polícia Civil prendeu na noite de sexta-feira (8), em Barreiras, um homem...
Foto: Divulgação/ PCBA.A Polícia Civil prendeu na noite de sexta-feira (8), em Barreiras, um homem de 41 anos acusado de descumprir medida protetiva contra uma mulher de 31 anos. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e pela 1ª Delegacia Territorial, com apoio do CATTI/Oeste, dentro da Operação Esquiva e da campanha Agosto Lilás.
Foto: Divulgação/ PCBA.A Polícia Civil prendeu na noite de sexta-feira (8), em Barreiras, um homem de 41 anos acusado de descumprir medida protetiva contra uma mulher de 31 anos. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e pela 1ª Delegacia Territorial, com apoio do CATTI/Oeste, dentro da Operação Esquiva e da campanha Agosto Lilás.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: