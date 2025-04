Homem é alvo de atentado e garçom é atingido por ‘bala perdida’ no Bonfim, em Salvador Foto: Divulgação/Ascom PCBAPolícia CivilDois homens foram baleados na tarde de sábado (19), na Avenida Beira... Taktá|Do R7 20/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 20/04/2025 - 15h46 ) twitter

Polícia Civil

Foto: Divulgação/Ascom PCBAPolícia CivilDois homens foram baleados na tarde de sábado (19), na Avenida Beira Mar, no bairro do Bonfim, em Salvador. Segundo testemunhas, um dos alvos seria o principal objetivo do ataque, enquanto o outro, um garçom que trabalhava na região, foi atingido por uma bala perdida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este incidente preocupante.

