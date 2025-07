Homem é capturado após tentativa de assalto contra policial militar em Salvador Foto: ReproduçãoUm homem foi capturado na noite desta quarta-feira (10) após uma tentativa de assalto... Taktá|Do R7 10/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 09h58 ) twitter

Taktá

Foto: ReproduçãoUm homem foi capturado na noite desta quarta-feira (10) após uma tentativa de assalto contra um policial militar na Avenida San Martin, em Salvador. A identidade do suspeito não foi divulgada. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), agentes foram acionados por populares após o ocorrido. O policial militar, que estava em sua própria motocicleta no momento da abordagem, reagiu à tentativa de assalto.

