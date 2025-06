Homem é condenado a 21 anos de prisão por feminicídio da companheira em São Desidério Foto: ReproduçãoJoão Pereira dos Santos foi condenado a 21 anos e seis meses de reclusão... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 18h37 ) twitter

Foto: ReproduçãoJoão Pereira dos Santos foi condenado a 21 anos e seis meses de reclusão pelo assassinato da companheira, Marilene Rodrigues da Silva, em São Desidério, no oeste da Bahia. A sentença foi proferida em júri realizado no dia 25, que acatou a tese do Ministério Público e reconheceu o crime como feminicídio, com agravantes de motivo fútil, violência de gênero e em contexto de violência doméstica.

