Homem é condenado a mais de 56 anos de prisão por feminicídio em Salvador Foto: Reprodução/Redes sociaisDiego Santos de Andrade foi condenado a 56 anos e três meses de... Taktá|Do R7 10/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 08h57 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisDiego Santos de Andrade foi condenado a 56 anos e três meses de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-companheira, Raquel da Silva Almeida, de 34 anos. O crime ocorreu em setembro de 2023, no bairro de Massaranduba, em Salvador. O julgamento, realizado nesta quarta-feira (9) no Fórum Ruy Barbosa, durou cerca de 10 horas e contou com a presença de familiares das vítimas e do acusado.

