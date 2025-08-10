Homem é detido por importunação sexual no metrô de salvador Foto: CCR Metrô Bahia Um homem foi detido na tarde de sábado (9), suspeito de... Taktá|Do R7 10/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 17h37 ) twitter

Foto: CCR Metrô Bahia Um homem foi detido na tarde de sábado (9), suspeito de cometer importunação sexual contra passageiras na Estação de Metrô Bom Juá, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, agentes da 23ª CIPM foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao local, confirmaram o fato. O suspeito já estava detido por agentes de segurança do metrô, enquanto as vítimas também permaneciam no local. Todos foram conduzidos à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

