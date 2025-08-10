Homem é detido por importunação sexual no metrô de salvador
Foto: CCR Metrô Bahia Um homem foi detido na tarde de sábado (9), suspeito de...
Foto: CCR Metrô Bahia Um homem foi detido na tarde de sábado (9), suspeito de cometer importunação sexual contra passageiras na Estação de Metrô Bom Juá, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, agentes da 23ª CIPM foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao local, confirmaram o fato. O suspeito já estava detido por agentes de segurança do metrô, enquanto as vítimas também permaneciam no local. Todos foram conduzidos à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
Foto: CCR Metrô Bahia Um homem foi detido na tarde de sábado (9), suspeito de cometer importunação sexual contra passageiras na Estação de Metrô Bom Juá, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, agentes da 23ª CIPM foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao local, confirmaram o fato. O suspeito já estava detido por agentes de segurança do metrô, enquanto as vítimas também permaneciam no local. Todos foram conduzidos à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: