Homem é encontrado esfaqueado dentro de ônibus em Salvador Foto: Reprodução/Google MapsUm homem foi encontrado esfaqueado dentro de um ônibus da empresa Integra Salvador... Taktá|Do R7 20/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 20/07/2025 - 20h57 )

Taktá

Foto: Reprodução/Google MapsUm homem foi encontrado esfaqueado dentro de um ônibus da empresa Integra Salvador na tarde do sábado (19), enquanto o veículo transitava pela Avenida Paralela, em Salvador. Até a manhã deste domingo (20), a Polícia Civil ainda não havia divulgado informações sobre as circunstâncias do caso.

