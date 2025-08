Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados em Salvador Foto: Divulgação/PM-BAUm homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite de terça-feira (5), no... Taktá|Do R7 06/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 09h58 ) twitter

Foto: Divulgação/PM-BAUm homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite de terça-feira (5), no bairro do Comércio, em Salvador. A vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo e estava com as mãos e os pés amarrados. O corpo foi localizado por populares na região conhecida como Água de Meninos.

