Homem é encontrado morto na praia do Porto da Barra, em Salvador Foto: TakTá Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (22) na praia do... Taktá|Do R7 22/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 22/06/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: TakTá Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (22) na praia do Porto da Barra, em Salvador. Segundo informações iniciais, banhistas notaram o corpo boiando na água e acionaram as autoridades. A vítima já estava sem sinais vitais quando foi retirada do mar.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Brasileira segue desaparecida há mais de 50 horas após queda em vulcão na Indonésia

Reconhecimento Facial auxilia na captura de três foragidos no interior da Bahia

Gabriel Mercury estreia no São João do Pelourinho neste domingo com show gratuito