Homem é morto a facadas na madrugada no Rio Vermelho Foto: Reproduçao/Google MapsUm homem foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (29), atrás da Paróquia... Taktá|Do R7 29/04/2025 - 08h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 08h00 )

Foto: Reproduçao/Google MapsUm homem foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (29), atrás da Paróquia de Sant’Ana, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por diversos golpes de faca e morreu no local. O homicídio ocorreu por volta das 3h30. Até o momento, a identidade do homem e as circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. A polícia também não informou se há suspeitos. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da inteligência da Secretaria de Segurança Pública foram acionadas e iniciaram as investigações para apurar o caso.

