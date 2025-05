Homem é morto a tiros após reagir a assalto na Avenida ACM, em Salvador Ascom-PCpolicia civilUm homem identificado como Luis Eduardo Santos da Silva, de 37 anos, foi morto... Taktá|Do R7 07/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 09h07 ) twitter

Ascom-PCpolicia civilUm homem identificado como Luis Eduardo Santos da Silva, de 37 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (6) ao reagir a um assalto na Avenida ACM, uma das mais movimentadas de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima estava retornando do trabalho quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Durante a tentativa de roubo, Luis Eduardo foi baleado após reagir à ação dos criminosos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a socorrer a vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O crime é investigado como latrocínio — roubo seguido de morte — pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), que busca identificar e localizar os autores. Até o momento, ninguém foi preso.

