Homem é morto a tiros em frente ao Mercado Modelo, em Salvador Foto: Lucas Moura / Secom PMS Um homem foi assassinado a tiros na tarde deste... Taktá|Do R7 26/04/2025 - 19h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 19h00 )

Taktá

Foto: Lucas Moura / Secom PMS Um homem foi assassinado a tiros na tarde deste sábado (26), na praça Visconde de Cayru, em frente ao Mercado Modelo, no bairro do Comércio, em Salvador. Até o momento, a motivação do crime ainda é desconhecida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico incidente.

