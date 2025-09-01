Homem é morto a tiros nas primeiras horas da manhã em Salvador Foto: Reprodução / Google Street View.Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 08h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 08h37 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução / Google Street View.Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (1º), na Rua da Tranquilidade, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A vítima, ainda sem identificação formal, foi atingida por disparos na região da cabeça.

Para mais detalhes sobre este crime e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

