Homem é morto a tiros nas primeiras horas da manhã em Salvador
Foto: Reprodução / Google Street View.Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (1º), na Rua da Tranquilidade, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A vítima, ainda sem identificação formal, foi atingida por disparos na região da cabeça.
