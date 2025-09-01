Logo R7.com
Homem é morto a tiros nas primeiras horas da manhã em Salvador

Foto: Reprodução / Google Street View.Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira...

Do R7

Foto: Reprodução / Google Street View.Um homem foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (1º), na Rua da Tranquilidade, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A vítima, ainda sem identificação formal, foi atingida por disparos na região da cabeça.

