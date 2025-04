Homem é morto a tiros no interior da Bahia Foto: Divulgação/Ascom PMBAPMBAUm homem de 38 anos foi morto a tiros na noite de domingo... Taktá|Do R7 14/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 12h26 ) twitter

PMBA

Foto: Divulgação/Ascom PMBAPMBAUm homem de 38 anos foi morto a tiros na noite de domingo (13), na zona rural do município de Rafael Jambeiro, localizado a 96 km de Feira de Santana. A vítima foi identificada como Valdeilson Marcelo de Oliveira. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h, dentro de uma residência. Valdeilson foi atingido por disparos de espingarda na região do tórax. O principal suspeito é o irmão da vítima, que está foragido.

Saiba mais sobre este trágico incidente e suas circunstâncias consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

