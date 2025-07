Homem é morto com mais de 10 tiros após recusar entrar para facção Foto: ReproduçãoUm homem de 34 anos foi assassinado com mais de 10 disparos após, segundo... Taktá|Do R7 30/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h37 ) twitter

Foto: ReproduçãoUm homem de 34 anos foi assassinado com mais de 10 disparos após, segundo a polícia, se recusar a integrar uma facção criminosa. O crime aconteceu no último dia 24 de julho, no distrito de Mercês, zona rural de São Gonçalo dos Campos, no centro-norte da Bahia.

Saiba mais sobre este crime chocante e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

