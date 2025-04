Homem é preso após agredir os próprios pais em Riachão do Jacuípe ReproduçãoUm homem foi preso neste domingo (27) suspeito de agredir os próprios pais no povoado... Taktá|Do R7 28/04/2025 - 19h21 (Atualizado em 28/04/2025 - 19h21 ) twitter

ReproduçãoUm homem foi preso neste domingo (27) suspeito de agredir os próprios pais no povoado da Onça, em Riachão do Jacuípe, no nordeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, teria desferido socos na mãe e atacado o pai com golpes de facão. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar da região. O agressor foi detido pelas autoridades e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

