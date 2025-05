Homem é preso após atropelar motociclista em Salvador; vítima está internada Foto: Divulgação/SSP-BAPolícia Civil neutro divulgaçãoUm homem com sinais de embriaguez foi preso em flagrante na... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 21h46 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Civil neutro divulgação Taktá

Foto: Divulgação/SSP-BAPolícia Civil neutro divulgaçãoUm homem com sinais de embriaguez foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (8), após atropelar um motociclista no bairro de Mussurunga, em Salvador. A vítima, identificada como Pablo Pereira, foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele não corre risco de morte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o caso.

Leia Mais em Taktá:

Bahia conquista o título do Campeonato Brasileiro de Boxe Elite 2025

Preta Gil inicia nova etapa do tratamento contra o câncer nos Estados Unidos

INSS vai notificar 9 milhões de beneficiários sobre descontos indevidos