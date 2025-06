Homem é preso após lançar bomba junina contra carro no interior da Bahia DivulgaçãoUm jovem de 24 anos foi preso em flagrante neste sábado (21) no município de... Taktá|Do R7 23/06/2025 - 05h35 (Atualizado em 23/06/2025 - 05h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

DivulgaçãoUm jovem de 24 anos foi preso em flagrante neste sábado (21) no município de Brejões, no interior da Bahia, após arremessar uma bomba junina de alta potência contra um carro em movimento. A explosão atingiu o vidro lateral do veículo, provocando danos materiais e colocando a motorista em situação de risco.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Avião da Azul atola na pista de Fernando de Noronha

China condena ataque dos EUA ao Irã e pede cessar-fogo imediato

Bombeiros distribuem pulseiras de identificação no São João de Cruz das Almas