Homem é preso após vender terrenos 'falsos' na Bahia Foto: Polícia CivilUm homem de 34 anos foi preso nesta terça-feira (22) em Arraial d'Ajuda,... Taktá|Do R7 23/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h58 )

Foto: Polícia CivilUm homem de 34 anos foi preso nesta terça-feira (22) em Arraial d’Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, no sul da Bahia, suspeito de aplicar golpes por meio da venda ilegal de terrenos. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo causado às vítimas chega a R$ 1,5 milhão.

