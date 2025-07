Homem é preso com 38 kg de maconha durante operação em Juazeiro Foto: Pedro Moraes / Ascom-PCBA Um homem de 38 anos foi preso em flagrante nesta... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 07h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 07h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Pedro Moraes / Ascom-PCBA Um homem de 38 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (3) com 38 quilos de maconha em Juazeiro, no norte da Bahia. A droga estava distribuída em 36 sacos e 20 porções, escondidas em diversos cômodos de um imóvel no bairro Jardim Flórida, utilizado como ponto de armazenamento de entorpecentes. Parte do material foi localizada dentro do forro, no espaço de encaixe de uma luminária.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da prisão no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Massapê retorna aos palcos em Salvador para show único em comemoração aos 20 anos de carreira

Após tragédia na Indonésia, corpo de Juliana Marins é velado nesta sexta-feira

VÍDEO: Carreta desgovernada atinge casas em Vitória da Conquista