Homem é preso com 38 kg de maconha em casa usada como depósito de drogas em Juazeiro Foto: Reprodução/Polícia CivilCerca de 38 kg de maconha foram apreendidos nesta quinta-feira (3) dentro de... Taktá|Do R7 03/07/2025 - 19h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 19h56 )

Taktá

Foto: Reprodução/Polícia CivilCerca de 38 kg de maconha foram apreendidos nesta quinta-feira (3) dentro de uma casa no bairro Jardim Flórida, em Juazeiro, no norte da Bahia. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação policial.

