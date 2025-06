Homem é preso com drogas em Camaçari Foto: Divulgação/PM-BA Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na... Taktá|Do R7 23/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 23/06/2025 - 11h58 ) twitter

Foto: Divulgação/PM-BA Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na tarde deste domingo (22), no bairro de Jardim Limoeiro, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º Batalhão (12º BPM) realizavam patrulhamento na localidade quando um grupo de homens fugiu ao avistar a viatura. Um dos suspeitos foi alcançado e detido. Com ele, os policiais apreenderam 143 pinos de cocaína. O material e o suspeito foram encaminhados à 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os demais envolvidos.

