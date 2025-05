Homem é preso em Valéria por se passar por policial Policiais militares da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem em flagrante... Taktá|Do R7 18/05/2025 - 16h44 (Atualizado em 18/05/2025 - 16h44 ) twitter

Policiais militares da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem em flagrante por uso de documentos falsificados na noite de sábado (17), na Rua da Matriz, no bairro de Valéria, em Salvador. De acordo com a PM, a guarnição realizava abordagens na região quando o homem se apresentou como policial, mas demonstrou resistência ao ser solicitado a apresentar a documentação. Durante a revista, foram encontrados com ele uma réplica de pistola, três identidades funcionais falsas de diferentes instituições, uma Carteira Nacional de Habilitação em nome de outra pessoa, além de uma carteira com brasão e um distintivo. O suspeito foi detido no local e conduzido à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. Ele deve responder por falsidade ideológica e porte de documentos falsificados.

