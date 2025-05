Homem é preso na Barra após coagir turistas com cobrança abusiva por pintura corporal Foto: Reprodução / Redes SociaisUm homem foi preso na tarde de quarta-feira (14) por policiais... Taktá|Do R7 15/05/2025 - 13h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h44 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução / Redes SociaisUm homem foi preso na tarde de quarta-feira (14) por policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), no bairro da Barra, em Salvador, após ser acusado de assediar turistas ao oferecer o serviço de pintura corporal. De acordo com a Polícia Militar, os visitantes acionaram a equipe após se sentirem coagidos pelo suspeito, que teria realizado as pinturas sem combinar previamente o valor e, em seguida, exigido o pagamento em espécie com cobranças consideradas abusivas.

