Homem é preso por ameaças ao influenciador Felca

Reprodução YoutubeFelca adultizaçãoA Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta segunda-feira (25), em Olinda (PE), um homem suspeito de ameaçar o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. O youtuber ganhou grande repercussão após publicar um vídeo alertando sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet.

