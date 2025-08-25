Homem é preso por ameaças ao influenciador Felca
Reprodução YoutubeFelca adultizaçãoA Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta segunda-feira (25), em...
Reprodução YoutubeFelca adultizaçãoA Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta segunda-feira (25), em Olinda (PE), um homem suspeito de ameaçar o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. O youtuber ganhou grande repercussão após publicar um vídeo alertando sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet.
Reprodução YoutubeFelca adultizaçãoA Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta segunda-feira (25), em Olinda (PE), um homem suspeito de ameaçar o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. O youtuber ganhou grande repercussão após publicar um vídeo alertando sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet.
Para mais detalhes sobre essa importante ação da polícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre essa importante ação da polícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: