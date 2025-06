Homem é preso por tráfico e atuação em organização criminosa em Macururé Foto: Divulgação ASCOM PCBAUm homem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira (2), no distrito... Taktá|Do R7 03/06/2025 - 17h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h38 ) twitter

Foto: Divulgação ASCOM PCBAUm homem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira (2), no distrito de Formosa, zona rural do município de Macururé, no norte da Bahia. Ele é acusado de tráfico de drogas e participação em uma organização criminosa, com mandado de prisão preventiva em aberto por crimes cometidos em Salvador.

