Homem é preso suspeito de importunar três mulheres na orla de Salvador Foto: GCMUm homem foi preso na tarde deste domingo (31), suspeito de importunar três mulheres... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 15h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: GCMUm homem foi preso na tarde deste domingo (31), suspeito de importunar três mulheres na Praia do Farol da Barra, em Salvador. A detenção foi feita por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), após denúncia no posto fixo do local.

Saiba mais sobre este caso no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Jean Lucas se apresenta à seleção Brasileira

Papa Leão XIV segue linha de inclusão e encoraja acolhimento LGBTQ+

Transalvador inicia cadastro de veículos para acesso às áreas restritas do Carnaval 2026