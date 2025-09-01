Logo R7.com
Homem é preso suspeito de importunar três mulheres na orla de Salvador

Foto: GCMUm homem foi preso na tarde deste domingo (31), suspeito de importunar três mulheres

Foto: GCMUm homem foi preso na tarde deste domingo (31), suspeito de importunar três mulheres na Praia do Farol da Barra, em Salvador. A detenção foi feita por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), após denúncia no posto fixo do local.

