Homem faz oito reféns durante fuga no Nordeste de Amaralina, em Salvador

Foto: Divulgação/SSP-BA Oito pessoas foram feitas reféns na tarde desta quinta-feira (22) no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, o homem armado fugia de uma abordagem quando invadiu um bar e manteve os reféns sob ameaça. A situação foi controlada após a intervenção de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que conduziram a negociação e obtiveram a rendição do suspeito.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e o impacto da violência armada na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

