Homem fica com anel preso ao dedo e bombeiros são acionados
Foto: Divulgação/ 9º BBMUm homem precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar um...
Foto: Divulgação/ 9º BBMUm homem precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar um anel preso ao dedo, em Senhor do Bonfim, que fica no centro-norte da Bahia. A remoção do objeto aconteceu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, De acordo com informações da corporação, o acessório ficou preso após um ferimento e o dedo da vítima inchou em decorrência de um trauma. “A vítima prendeu o dedo em uma janela, o que causou ferimento e inchaço, impossibilitando a retirada do anel de forma tradicional”, explicou o tenente BM Ênio Costa.
Foto: Divulgação/ 9º BBMUm homem precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar um anel preso ao dedo, em Senhor do Bonfim, que fica no centro-norte da Bahia. A remoção do objeto aconteceu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, De acordo com informações da corporação, o acessório ficou preso após um ferimento e o dedo da vítima inchou em decorrência de um trauma. “A vítima prendeu o dedo em uma janela, o que causou ferimento e inchaço, impossibilitando a retirada do anel de forma tradicional”, explicou o tenente BM Ênio Costa.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este curioso incidente!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este curioso incidente!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: