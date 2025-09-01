Homem fica com anel preso ao dedo e bombeiros são acionados Foto: Divulgação/ 9º BBMUm homem precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar um... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 20h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h17 ) twitter

Foto: Divulgação/ 9º BBMUm homem precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar um anel preso ao dedo, em Senhor do Bonfim, que fica no centro-norte da Bahia. A remoção do objeto aconteceu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, De acordo com informações da corporação, o acessório ficou preso após um ferimento e o dedo da vítima inchou em decorrência de um trauma. “A vítima prendeu o dedo em uma janela, o que causou ferimento e inchaço, impossibilitando a retirada do anel de forma tradicional”, explicou o tenente BM Ênio Costa.

