Homem fica prensado ao tentar atravessar trilhos do metrô em Salvador
29/06/2025 - 12h36

Taktá

Um homem ficou prensado entre um trem e a plataforma da Estação Campinas, em Salvador, após atravessar os trilhos de forma irregular por volta das 9h20 da manhã deste domingo (29). Ele tentava alcançar a plataforma oposta quando foi surpreendido pela chegada do trem. Apesar da gravidade da situação, o homem foi resgatado com vida. Informações preliminares indicam que ele buscava economizar tempo ao acessar a via férrea fora das áreas autorizadas para travessia.

Para mais detalhes sobre este incidente e as medidas de segurança recomendadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

