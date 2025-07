Homem morre após tentativa de assalto a ônibus em Salvador ReproduçãoUm homem morreu na manhã desta quinta-feira (17) após tentar assaltar um ônibus coletivo na... Taktá|Do R7 17/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h59 ) twitter

ReproduçãoUm homem morreu na manhã desta quinta-feira (17) após tentar assaltar um ônibus coletivo na Ladeira do Cacau, no bairro de São Caetano, em Salvador. De acordo com informações preliminares, durante a ação, um dos passageiros reagiu e disparou contra o suspeito, que não resistiu aos ferimentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico incidente.

