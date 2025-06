Homem morre durante ocorrência de poluição sonora em Lauro de Freitas Foto: ReproduçãoUma ocorrência por poluição sonora terminou em tiroteio e na morte de um homem... Taktá|Do R7 21/06/2025 - 02h35 (Atualizado em 21/06/2025 - 02h35 ) twitter

Foto: ReproduçãoUma ocorrência por poluição sonora terminou em tiroteio e na morte de um homem na noite de quinta-feira (19), no Alto do Picuaia, bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. A ação foi atendida por policiais da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itinga). Segundo a Polícia Civil, durante a diligência, suspeitos em dois veículos — um HB20 branco e um Nissan Kicks cinza — fugiram ao notar a presença da guarnição. Após perseguição, o condutor do Kicks perdeu o controle da direção e colidiu com o muro de uma residência.

