Homem morre em confronto com a PM após tentativa de estupro e agressão ao pai na Bahia
Taktá|Do R7
06/05/2025 - 09h07

Foto: Google Street ViewUm homem identificado como Daniel de Oliveira da Silva, de 28 anos, morreu após um confronto com policiais militares nesta segunda-feira (5), no povoado de Vila II, localizado no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, Daniel foi denunciado pela madrasta, que relatou ter tido a casa invadida por ele. O pai do suspeito também afirmou ter sido agredido e acusou o filho de ter tentado estuprar a companheira na última quinta-feira (1º).

