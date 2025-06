Homem salta do terceiro andar com filha nos braços para escapar de incêndio em Brotas Foto: Reprodução/Google MapsUm incêndio atingiu um apartamento no bairro de Brotas, em Salvador, na noite... Taktá|Do R7 11/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: Reprodução/Google MapsUm incêndio atingiu um apartamento no bairro de Brotas, em Salvador, na noite desta terça-feira (10), e levou um homem a pular do terceiro andar com a filha no colo para escapar das chamas. O imóvel está localizado entre as ruas Campinas de Brotas e Dom João VI.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este dramático incidente.

