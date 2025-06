Homem segue há quatro dias em árvore na Base Aérea de Salvador Foto: ReproduçãoO Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) segue, nesta quinta-feira (5), com as... Taktá|Do R7 05/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 13h16 ) twitter

Foto: ReproduçãoO Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) segue, nesta quinta-feira (5), com as tentativas de resgatar um homem que permanece há quatro dias na copa de uma árvore localizada na Base Aérea de Salvador. Identificado apenas como Sérgio, o rapaz está a uma altura superior a 15 metros, em uma área de difícil acesso. A operação foi iniciada na segunda-feira (2) e tem como prioridade a preservação da integridade física do homem. Equipes especializadas do CBMBA permanecem no local realizando uma abordagem técnica e segura, com o uso de equipamentos adequados e acompanhamento de profissionais especializados em salvamento em altura.

